На Київщині чотири дні не робили щеплень проти COVID-19 через відсутність вакцин. Туди вже приїхала нова партія

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У Київській області чотири дні поспіль, із 3 квітня, не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Причиною цього називають відсутність доз препарату, проте вже 7 квітня в область приїхала нова партія вакцин.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я та повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Востаннє вакцинацію у Київській області проводили у пʼятницю, 2 квітня, — тоді провели 270 щеплень. Відтоді нових щеплень не проводили.

Однак вже 7 квітня в ОДА повідомили про отримання додаткових 5 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield. Там пояснюють, що першу поставку вакцин у кількості 16 600 доз вже використали — щеплення ними отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелось утилізувати.

«Завдяки отриманню додаткових доз кампанію з імунізації в області відновлять. Щеплення й далі проводитимуть мобільні бригади. Паралельно продовжать роботу й 48 стаціонарних пунктів щеплень», — уточнили в ОДА.

Обласна влада також зазначила, що додаткові дози отримали за наказом Міністерства охорони здоровʼя від 5 квітня. Тоді відомство перерозподілило вакцини між областями — так Київщина отримала додаткові дози препарату, які раніше були направлені у Харківський обласний аптечний склад.