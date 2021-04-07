Тупицький вкотре не явився до суду на обрання запобіжного заходу — «захворіла мама»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Відсторонений глава Конституційного суду Олександр Тупицький не зʼявився на засідання Печерського районного суду на обрання запобіжного заходу, бо у нього начебто захворіла мама. Засідання перенесли на 15 квітня.
Про це повідомляє «Суспільне».
Тупицький надав документи, датовані 2018–2019 роками щодо хвороби матері. Він послався на те, що начебто у мами вночі «відбувся невідкладний стан», через це він і поїхав до неї.
Водночас сторона обвинувачення — прокуратура — має певні сумніви в тому, що такі обставини є правдивими. Справа в тому, що Тупицький вже надав цю довідку, а якщо у мами «невідкладний стан», то їй мали викликати швидку, яка, своєю чергою, залишає карту виїзду. Ця карта могла б підтвердити причину відсутності Тупицького на засіданні.
Перед цим, 2 квітня,Тупицький не зʼявлявся на засідання через те, що охорона не може забезпечити йому безпеку.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру.