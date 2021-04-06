«Чекаємо на фантастичну історію»: Павло Вовк відреагував на обшуки в Окружному адмінсуді Києва

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Юлія Вебер / «Бабель»

Голова Окружного адміністративного суду Києва підтвердив і прокоментував обшуки у будівлі суду — чекає на чергову «фантастичну історію» від Національного антикорупційного бюро. Перед цим НАБУ затримало його брата під час отримання $100 тисяч.

Про обшуки Вовк повідомив у Facebook.

«Я розумію, у це важко повірити, але в ОАСК знову обшуки і знову НАБУ. Два провалені кримінальні провадження: одне навіть не довели до суду, друге — погрожували передати в суд, але поки так і не спромоглися. Плюс маса провокацій, тисячі новин на лояльних ресурсах, загрози, порожні звинувачення. Всього цього виявилося мало для того, щоб домогтися свого і захопити суд. У підсумку вони прийшли до нас знову» — зазначив Вовк.

Голова суду розповів, що чекає на чергову «фантастичну історію»: «якщо минулого разу було «захоплення влади», то на цей раз повинно бути щось ще більш дивне».

Нагадаємо, що 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова — брата Павла Вовка — під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів — аби той виніс позитивне рішення в одній із справ. Цей епізод Вовк поки не прокоментував.