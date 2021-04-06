«Чекаємо на фантастичну історію»: Павло Вовк відреагував на обшуки в Окружному адмінсуді Києва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Юлія Вебер / «Бабель»
Голова Окружного адміністративного суду Києва підтвердив і прокоментував обшуки у будівлі суду — чекає на чергову «фантастичну історію» від Національного антикорупційного бюро. Перед цим НАБУ затримало його брата під час отримання $100 тисяч.
Про обшуки Вовк повідомив у Facebook.
«Я розумію, у це важко повірити, але в ОАСК знову обшуки і знову НАБУ. Два провалені кримінальні провадження: одне навіть не довели до суду, друге — погрожували передати в суд, але поки так і не спромоглися. Плюс маса провокацій, тисячі новин на лояльних ресурсах, загрози, порожні звинувачення. Всього цього виявилося мало для того, щоб домогтися свого і захопити суд. У підсумку вони прийшли до нас знову» — зазначив Вовк.
Голова суду розповів, що чекає на чергову «фантастичну історію»: «якщо минулого разу було «захоплення влади», то на цей раз повинно бути щось ще більш дивне».
Нагадаємо, що 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова — брата Павла Вовка — під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів — аби той виніс позитивне рішення в одній із справ. Цей епізод Вовк поки не прокоментував.
- Улітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах — розмови про тиск на суддів і на інші держоргани. Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча. Вовк визнає, що на записах його голос, але стверджує, що слова вирвали з контексту і що все це — помста НАБУ.
- 1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного.
- 15 березня Вищий антикорупційний суд зупинив судове провадження щодо Вовка — на той час, поки його не знайдуть. 17 березня НАБУ завершило розслідування справи «плівок» суду.