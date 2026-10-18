Зеленський заявив, що вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США. Там обурилися

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада вважає обмеження в роботі Starlink і його військовій версії Starshield наслідком рішення американського уряду.

Про це він сказав у програмі Meet the Press на NBC News.

За словами Зеленського, з уряду США надійшов сигнал обмежити роботу сервісів, після чого SpaceX технічно це зробила.

«Це не лише моя думка, а й думка наших генералів та уряду. Ми вважаємо, що це була вказівка від американського уряду, і SpaceX технічно це виконала», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що не знає, хто конкретно ухвалив таке рішення. За словами президента, обмеження Starshield досі залишаються, тоді як обмін американськими розвідданими, який раніше на певний час призупинили, вже відновили.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент у тій же програмі NBC News заявив, що ніхто в адміністрації президента США не наказував обмежувати Starlink для України. Він зазначив, що про це вже говорили президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо.

Бессент назвав заяву Зеленського «дуже необачною» і закликав його бути обережним із твердженнями, які, мовляв, не відповідають дійсності.

На запитання, чим тоді пояснюються перебої та зниження швидкості Starlink, Бессент конкретної відповіді не дав.

Його також запитали про паузу в обміні американськими розвідданими з Україною. Бессент відповів, що йому нічого про це не відомо.

Що передувало

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. 12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Україна погодилася і до 15 жовтня не атакувала російську нафтопереробку. Натомість РФ ще 12 жовтня атакувала шість енергооб’єктів України за день, а в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві.

В обох випадках Україна не отримала попереджень від партнерів про заплановані удари балістикою — зазвичай такі попередження Україна отримує від США. Водночас сам Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

Крім того, уночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Володимир Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження по швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

Axios 17 жовтня писав, що обмежити швидкість Starlink для України запропонував Ілон Маск, а Дональд Трамп погодився.