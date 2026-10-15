CNN: Україна вичерпала запаси ракет-перехоплювачів до систем Patriot

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В Україні закінчилися ракети для американської системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Співрозмовник журналістів зазначив, що під час останньої російської атаки українська ППО майже не збивала балістичні ракети. Журналісти уточнюють, що це не перший випадок, коли в Україні повністю закінчуються ракети-перехоплювачі для Patriot.

Ракети до Patriot для України

Україна регулярно заявляє про нестачу ракет для систем ППО Patriot. 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» із 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема через дефіцит цих ракет у США.

За словами президента Володимира Зеленського, у першому півріччі 2026 року Україна отримала ракет для ППО втричі менше, ніж минулого року. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot . Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

Запаси ракет-перехоплювачів для Patriot, термін придатності яких майже завершується, мають Греція та Іспанія. Однак країни поки що не погодилися передати ці ракети України. Греція має щонайменше 200 ракет для Patriot PAC-2, термін придатності яких невдовзі закінчиться.