Суд арештував гроші з сейфа, фото якого фігурувало в справі «Карфаген»

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Вищий антикорупційний суд 12 жовтня ухвалив рішення арештувати $2,7 млн та €86 тисяч з сейфа, фото якого фігурувало в справі «Карфаген» про «кришування» співробітниками Офісу генпрокурора шахрайських кол-центрів.

Про це повідомив адвокат Віталій Сердюк.

Цей сейф знаходився вдома в будинку родини його клієнта. Сердюк запевняє, що обшук, під час якого і знайшли ці гроші, не стосувався ні справи «Карфаген», ні співробітників ОГП — його проводили в межах зовсім іншого «земельного» провадження. Водночас він не уточнює ні деталей цієї справи, ні імені свого підзахисного.

Тим часом САП на початку вересня запевняла, що фото цього сейфа стосувалось саме операції «Карфаген». Сам сейф не був безпосередньо в Офісі генпрокурора.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 млн грн, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 млн грн. Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

Двох фігурантів справи уже відправили під варту на два місяці — Кропиву із заставою 120 млн грн, а його спільницю та співмешканку Єлизавету Івахненко — із заставою 20 млн грн. За версією слідства, жінку могли залучати до переказу коштів через ФОП для легалізації.

Що стосується Кравченка, то 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. На момент звільнення Кравченко був за кордоном і так і не повернувся.