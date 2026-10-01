Reuters: У США вважають малоймовірним вторгнення Китаю на Тайвань наступного року

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Американські чиновники вважають, що вторгнення Китаю на Тайвань наступного року малоймовірне, попри вказівки китайського президента Сі Цзіньпіна до 2027 року підготувати армію для можливого захоплення острова.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Серед головних причин — затримка військової підготовки, ускладнена антикорупційною кампанією Комуністичної партії Китаю. Ще одна причина — очікування результатів президентських виборів на Тайвані у 2028 році.

Деякі китайські чиновники розраховують на формування після виборів уряду, більш прихильного до встановлення контролю Пекіну над островом. За даними джерел, Китай може наважитися на силове захоплення Тайваню у 2028 році або пізніше, якщо владу в країні збереже чинна Демократична прогресивна партія на чолі з Лаєм Чін Те.

Лай Чін Те та його партія відстоюють окрему ідентичність Тайваню від Китаю. Пекін же розглядає острів як недоторканну частину китайської території.

Відносини Китаю, Тайваню і США

Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території.

Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. США підтримують Тайвань зброєю, але прямо не заявляють, чи втрутяться в разі нападу Китаю.

За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких випадків було щонайбільше десять. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів серединної лінії в Тайванській протоці. У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Улітку 2025 року Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з Сі Цзіньпіном. Пізніше США все ж схвалили рекордний пакет зброї для Тайваню на понад $11 мільярдів.

У відповідь Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 людей. Того ж місяця армія Китаю провела бойові навчання навколо Тайваню.