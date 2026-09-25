Президент поки не проводив зустрічей щодо нового генпрокурора

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Президент Володимир Зеленський поки не проводив зустрічей, які б стосувались призначення нового генпрокурора замість звільненого Руслана Кравченка.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

У президента запитали, чи планує він подавати кандидатуру Антона Ковальського на посаду генпрокурора.

«Антон Ковальський є виконувачем обовʼязків генпрокурора. Щодо кандидатів на посаду я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив», — зазначив президент.

Що передувало

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.

Ці підозри він підписав після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024-го до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

Після звільнення з посади генеральний прокурор Кравченко за законом продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора. Однак після завершення відрядження 18 вересня Кравченко так і не повернувся до роботи, що дало юридичну підставу остаточно звільнити його з прокуратури.

17 вересня в. о. генерального прокурора став Антон Ковальський, який раніше був керівником Хмельницької обласної прокуратури.