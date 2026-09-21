Кравченко остаточно залишив прокуратуру — його звільнили, бо він не повернувся до роботи з відрядження

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Руслан Кравченко / Telegram

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко остаточно залишив прокуратуру.

Про це hromadske повідомила речниця ОГП Марʼяна Гайовська.

Після звільнення з посади генеральний прокурор Кравченко за законом продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора. Однак після завершення відрядження 18 вересня Кравченко так і не повернувся до роботи, що дало юридичну підставу звільнити його.

Сьогодні виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський підписав наказ про звільнення. Водночас вдень Гайовська повідомила, що не володіє інформацією, чи повернувся Кравченко до України і де перебуває зараз.

Що передувало

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.

Ці підозри він підписав після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024-го до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.