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Служба зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки викрила схему легалізації та вербування іноземних найманців — росіяни планують залучити до війни в Україні щонайменше 27 громадян Ємену.

Про це повідомила пресслужба СЗРУ.

За даними СЗРУ, у липні 2026 року начальник пункту відбору на військову службу за контрактом у Ханти-Мансійську лейтенант Первушин попросив прикордонну службу легалізувати громадян Ємену на території РФ. Після цього влада хотіла укласти з цими єменцями контракти на військову службу.

Їх легалізовують згідно з указом Путіна № 821 про тимчасовий порядок надання громадянства РФ та оформлення посвідки на проживання. Проте фактично спочатку іноземців за спрощеною процедурою легалізовують у РФ, а потім — оформлюють на службу.

Серед підтверджених українською розвідкою громадян Ємену, яких хочуть завербувати на війну, є чоловіки, народжені у 2006 та 2007 роках.

Найманці Росії з інших країн

За даними Коордштабу на кінець березня цього року, 10 000 живих і мертвих найманців вдалося ідентифікувати, ще сотні перебувають в українському полоні.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

У січні 2026 року стала відома ще одна схема вербування іноземців — росіяни заманювали громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляли їх воювати проти України. А ще Росія завербувала на війну проти України 459 перуанців — з них 11 загинули.

Також у травні стало відомо, що щонайменше 204 громадянина Вірменії, які воювали проти України в лавах російської армії, загинули або зникли безвісти.