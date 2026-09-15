Після відсторонення Кравченка «управлінські функції» в ОГП виконує його заступник Крим. Але виконувачем обовʼязків його не призначали

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За розподілом обовʼязків відповідні «управлінські функції» в Офісі генерального прокурора виконує Максим Крим — заступник уже відстороненого генпрокурора Руслана Кравченка.

Про це «Бабелю» повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська.

Водночас вона наголосила, що Крим не виконує тих повноважень і процесуальних рішень, які за законом належать виключно до компетенції генерального прокурора.

Також Гайовська зазначила, що наразі Максима Крима не призначали виконувачем обов’язків генпрокурора окремим наказом чи розпорядженням.

Максим Крим працює у системі прокуратури з 2010 року. До листопада 2014-го він служив в органах військової прокуратури Військово-морських сил України, а також Кримського і Західного регіонів.

Пізніше Крим входив до групи державних обвинувачів у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича — разом з Русланом Кравченком, з яким вони були колегами в Головній військовій прокуратурі. У 2023 році Крим очолив Київську обласну прокуратуру, а 25 червня 2025-го став заступником генерального прокурора.

Сьогодні «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування, у якому йдеться, що дружина Максима Крима Ганна та її батьки отримали російські паспорти у квітні 2014 року.

За даними журналістів, станом на 2026 рік інформація про російський паспорт Ганни Крим залишається актуальною. Водночас видання не змогло встановити, чи анулювала вона документ і чи користується ним зараз.

Відсторонення Кравченка

На початку вересня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після розслідування Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Уже 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу. Кравченко звинуватив його у підробці документів про батьківство, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів, а також у причетності до схеми продажу землі за заниженою вартістю. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації.

Однак в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. На пресконференції Клименко і Кривонос теж говорили, що не отримували офіційних підозр.

Після звернення Кравченка в медіа зʼявилась інформація, що він втік за кордон. Генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном, але стверджує, що поїхав у робоче відрядження. Згодом Зеленський указом відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, а 15 вересня Рада проголосувала за його відставку.