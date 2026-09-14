Розвідка: РФ завербувала на війну в Україні понад 28 000 іноземців

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Росія вже завербувала на війну проти України понад 28 000 іноземців, більшість з них — з країн Африки. Іноземним найманцям обіцяють «високу оплату праці».

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко для Times.

За словами Іващенка, РФ продовжує отримувати військову допомогу від КНДР. Зокрема, у Курській області зараз перебувають приблизно 8 000 північнокорейських військових. За даними української розвідки, їхня кількість може зрости до 50 000.

Також Північна Корея продовжує надавати РФ ракети.

Найманці Росії з інших країн

За даними Коордштабу на кінець березня цього року, 10 000 живих і мертвих найманців вдалося ідентифікувати, ще сотні перебувають в українському полоні.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

У січні 2026 року стала відома ще одна схема вербування іноземців — росіяни заманювали громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляли їх воювати проти України. А ще Росія завербувала на війну проти України 459 перуанців — з них 11 загинули.

Також у травні стало відомо, що щонайменше 204 громадянина Вірменії, які воювали проти України у лавах російської армії, загинули або зникли безвісти.