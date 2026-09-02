ЄС отримав від України новий запит на ракети для Patriot — на кілька мільярдів євро

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Міністерство оборони Нідерландів

Європейський Союз отримав від України новий запит на фінансування протиповітряної оборони на кілька мільярдів євро. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет для систем Patriot.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

За її словами, країни-члени ЄС наразі розглядають запит України і процес «рухається в правильному напрямку».

Також ЄС спільно з Україною працює над європейським проєктом створення власної системи протибалістичної протиракетної оборони.

Фон дер Ляєн окремо нагадала про кредит для України на €90 млрд. Від червня в його межах уже виділили €8,5 млрд на дрони та ракети для України. Частину коштів також планують спрямувати на закупівлю винищувачів у європейської оборонної промисловості.

Ракети до Patriot для України

Україна регулярно заявляє про нестачу ракет для систем ППО Patriot. 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» із 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема через дефіцит цих ракет у США.

За словами президента, у першому півріччі 2026 року Україна отримала ракет для ППО втричі менше, ніж минулого року. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot. Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

5 серпня Reuters повідомило, що попри публічні заяви Трампа віцепрезидент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними.