Трафік через Ормузьку протоку впав утричі після взаємних ударів США та Ірану

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За вихідні та в понеділок трафік через Ормузьку протоку впав утричі після того, як США та Іран обмінялися ударами.

Про це пише Reuters.

У цей період протокою проходило в середньому по п’ять суден — майже втричі менше за звичний показник у 14. Серед них не було жодного нафтового чи газового танкера.

Натомість у Баб-ель-Мандебській протоці трафік, навпаки, зріс до триденного максимуму — 27 суден, серед яких п’ять нафтових танкерів.

Цьому передувало те, що 31 серпня США вперше за понад місяць вдарили по іранських ракетних установках на острові Ларак. У відповідь Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії.

Що з Ормузькою протокою

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти — залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту.

Протоку відкрили 18 червня, коли сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США тоді зняли морську блокаду іранських портів. Однак після цього з початку липня сторони знову почали обмінюватися ударами, і Іран заявив, що Ормузька протока знову закрита.

13 липня Дональд Трамп оголосив, що США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку, і відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів.

Тепер Іран регулярно атакує судна, які намагаються пройти через протоку без його дозволу. США у відповідь на ці атаки завдають ударів по іранській військовій інфраструктурі.

На початку серпня голова Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр оприлюднив перелік вимог, які США мають виконати для того, аби Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку. Зокрема, Іран вимагає вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, аби США відшкодували збитки, завдані під час війни, та розблокували заморожені іранські активи.

17 серпня арабське медіа Al Arabiya написало, що Іран та США домовились продовжити перемирʼя. А 20 серпня Дональд Трамп оголосив про початок «найнищівнішої економічної операції» проти Ірану та його союзників.