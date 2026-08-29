Екскомбат «Магури» Ширшин заявив, що перед «підкиданням наркотиків» за ним стежили та намагалися проникнути до його житла

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X (Twitter) / «Бабель»

Колишній комбат 47 ОМБр «Магура» Олександр Ширшин заявив, що до інциденту з «підкиданням наркотиків» протягом кількох місяців невідомі двічі намагалися проникнути до його житла, а також стежили за ним.

Про це він написав у Facebook.

Ширшин розповів, що в березні цього року невідомі виламали двері та проникли до його будинку. При цьому, за його словами, нічого не викрали, хоча цінні речі лежали на видному місці. Це сталося після спроби притягнути його до відповідальності за самовільне залишення частини.

Військовий звернувся до поліції, однак спочатку там відмовили відкрити кримінальне провадження. Через суд йому вдалося домогтися, аби відомості внесли до ЄРДР. За його словами, від моменту проникнення до його допиту минув місяць, а слідчих дій на місці події фактично не проводили.

У червні, стверджує Ширшин, невідомі знову намагалися потрапити до його будинку. Цього разу на території вже були камери, які зафіксували двох людей. Коли військовий вибіг на подвір’я, вони сіли в автомобіль Volkswagen Touareg і поїхали.

Також він заявив, що неодноразово помічав, що за ним стежать на автівках. За його словами, частина номерних знаків на цих авто була прикрита або не відповідала даним у базах.

Військовий вдруге звернувся до поліції та попросив забезпечити йому охорону. Там відповіли, що спочатку перевірять обставини, викладені у зверненні, а потім вирішать, чи потрібна охорона.

«Перевіряють досі», — додав Ширшин.

На тлі розслідувань щодо можливих злочинів у штурмових полках військовий публічно висловлювався про ситуацію. Він стверджує, що командир 225 штурмового полку Олег Ширяєв звинувачував його в тому, «чого він не робив».

Після цього військовий подав заяву до Державного бюро розслідувань щодо дій, які, на його думку, можуть містити ознаки злочину в 225 полку. За словами Ширшина, йому повідомили, що кримінальне провадження вже відкрили за фактом публікацій, а його свідчення долучили до матеріалів.

«Мене попереджали різні люди (близькі і не дуже), що я це роблю дарма і мене або знайдуть вбитим, або підкинуть наркоту (як вони знали??)», — додав Ширшин.

Напередодні Олександр Ширшин заявив, що під час огляду його автомобіля в Харкові поліцейські знайшли наркотики, які, за його словами, йому підкинули. У коментарі «Бабелю» він також припустив, що до інциденту може бути причетний командир 225 ОШП Олег Ширяєв, з яким у нього давній конфлікт.

Конфлікт Олександра Ширшина з командуванням

У травні 2025 року Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних» завданнях і невиправданій втраті людей.

Згодом він розповів, що під час боїв на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхувався з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. Ширшин зазначив, що створив допис як заклик змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.

У відповідь на заяву Ширшина Генштаб ЗСУ створив робочу групу, яка мала вивчити обставини, згадані військовим. Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.

У червні того ж року Ширшин написав, що у висновку після перевірки його назвали «недисциплінованим» і звинуватили в поширенні службової інформації в соцмережах. Через рік, у серпні 2026-го, статус «недисциплінованого» для Ширшина скасували.