У США закінчуються ракети для систем Patriot у Європі. AP пише, що це може послабити НАТО

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Американські військові зіткнулися з «надзвичайно критичною» нестачею ракет-перехоплювачів для систем Patriot у Європі. Це, зокрема, пов’язано з війною США проти Ірану.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

За словами американського чиновника, нинішніх запасів ракет для систем Patriot у Європі недостатньо для відбиття тривалого балістичного удару. Представник НАТО підтвердив, що запаси Patriot у американських та союзницьких сил у Європі є низькими.

Причиною дефіциту, зокрема, стало перекидання частини американських боєприпасів із Європи на Близький Схід. США та союзники витрачають значну кількість ракет-перехоплювачів для відбиття атак Ірану. Водночас американські запаси Patriot вже скоротилися через постачання цих систем та ракет до України після 2022 року.

За оцінкою американського представника, у разі масштабного російського балістичного удару по європейській країні НАТО, наприклад по військовому штабу чи енергетичному об’єкту, Альянс може опинитися в ситуації, як в Україні.

Водночас у НАТО заперечують, що ситуація із запасами Patriot є настільки критичною. Старший військовий представник Альянсу полковник Мартін О’Доннелл заявив, що заяви про «надзвичайно критичний» рівень запасів у Європі не відповідають дійсності. За його словами, НАТО має достатньо боєприпасів для власної оборони та продовження підтримки України.

Американські військові в Європі також стикаються з нестачею ATACMS — балістичних ракет середньої дальності, призначених для ураження цілей у глибині території противника.

Однією з альтернатив Patriot медіа називає французько-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T NG. Водночас ця версія має меншу дальність ураження, ніж Patriot, а нову модифікацію SAMP/T NG ще не випробовували в бойових умовах.

Ракети до Patriot для України

Україна регулярно заявляє про нестачу ракет для систем ППО Patriot. 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» із 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема через дефіцит цих ракет у США.

За словами президента, у першому півріччі 2026 року Україна отримала ракет для ППО втричі менше, ніж минулого року. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot. Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

5 серпня Reuters повідомило, що попри публічні заяви Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними.