«Корупція — це лише симптом. Головна проблема значно глибша». Колишній керівник Міноборони Михайло Федоров звернувся до українців

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Колишній керівник Міноборони Михайло Федоров звернувся до українців через понад місяць від початку протестів та розповів про кризу в правлінні, корупцію під час війни та вибори.

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Про вибори: Федоров заявив, що попри тривалу війну потрібно знайти механізм, який «дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес» та «забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституції і довіру до результату».

Криза в правлінні: за його словами, в Україні є системна криза, «яка повільно ухвалює рішення, вона може карати за ініціативу і винагороджувати за лояльність, вона може роками зберігати неефективні структури просто тому, що всі до них звикли».

Про корупцію: Федоров сказав, що «під час війни корупція набуває зовсім іншого значення» і стає не фінансовою проблемою, а «питанням нашої здатності вижити і перемогти». Він додав, що «парламент — це серце української демократії, а не її гаманець».

Відставка Федорова

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Під час розмови з журналістами він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.

Відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України, які тривають уже понад місяць. Мітингувальники також просили зняти з посади Сирського — до цієї вимоги дослухалися, і новим головкомом став Михайло Драпатий.

23 липня Володимир Зеленський сказав, що пропонував колишньому міністру оборони Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій, а перед цим, як писав FT, — посаду в РНБО, але той відмовився. Згодом сам Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад, запропонованих президентом Зеленським.