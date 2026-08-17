Росія таврує іноземних найманців — замість жетонів малюють на шкірі номери. У ГУР розповіли, навіщо це

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Росія маркує іноземних найманців своєї армії порядковими номерами. Так Москва посилює контроль над військовими, фактично позбавляє їх імен і особи та приховує свої втрати на війні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Замість звичайних металевих військових жетонів ідентифікації іноземцям наносять «інвентарні номери» на екіпірування або прямо на шкіру. Для цього використовують стійкі фарби — хну або джагуа. Такі позначки можуть триматися кілька тижнів. Якщо номер стирається, його наносять знову.

Уже були випадки, коли російська поліція зупиняла іноземців, зокрема студентів та трудових мігрантів, і перевіряла наявність номерів. Так силовики намагаються знаходити найманців, які втекли з російської армії.

У ГУР зазначають, що ця система може дозволяти Росії приховувати реальні втрати серед іноземних бійців. Якщо найманець гине, його тіло можуть залишити на полі бою як тіло невідомого, а саму людину записати як зниклу безвісти. Це також може допомагати уникати виплат компенсацій родинам загиблих в Африці та Азії.

Українська розвідка порівнює таке маркування з практикою нацистських концтаборів, де в’язням присвоювали номери замість імен. У ГУР вважають, що Росія таким чином перетворює іноземних найманців на «пронумеровані штурмові одиниці».

Зібрані дані українська розвідка передає іноземним партнерам і правоохоронцям, щоб використовувати у майбутніх міжнародних розслідуваннях.

Найманці Росії з інших країн

За даними Коордштабу на кінець березня цього року, росіяни завербували на війну проти України 27 407 іноземців зі 135 країн світу. 10 000 живих і мертвих найманців вдалося ідентифікувати, ще сотні перебувають в українському полоні.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

У січні 2026 року стала відома ще одна схема вербування іноземців — росіяни заманювали громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляли їх воювати проти України. А ще Росія завербувала на війну проти України 459 перуанців — з них 11 загинули.

Також у травні стало відомо, що щонайменше 204 громадянина Вірменії, які воювали проти України у лавах російської армії, загинули або пропали безвісти.