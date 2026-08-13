Польща може найближчими днями передати Україні ракети до Patriot — однак спершу врахують безпеку своїх громадян

Новини

Міністерство оборони Нідерландів

Польща найближчими днями може передати Україні нові ракети до систем Patriot. Це рішення будуть ухвалювати на найвищому рівні й врахують першочергово безпеку громадян Польщі.

Про це сказала заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька, пише медіа Interia.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш схиляється до того, щоб надати Україні ці ракети.

У липні Міністерство національної оборони Польщі офіційно підтвердило, що країна передала Києву кілька ракет до Patriot. Це рішення раніше розкритикували опозиція та президент Кароль Навроцький.

Ракети до Patriot для України

29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема через дефіцит цих ракет у США.

Згодом на засіданні РНБО 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала «більш поступливою».

За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв, що ці ракети потрібні самим США.

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot. 31 липня він ще не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні такі ліцензії.

Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення передати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

5 серпня Reuters повідомило, що попри публічні заяви Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними.