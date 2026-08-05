Дочірня компанія російського «Газпрому» хоче долучитись до суду проти Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Дочірня компанія російського «Газпрому» — Nord Stream 2 — подала заявку до німецького суду, щоб також бути стороною обвинувачення у справі українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків».

Про це повідомила юридична компанія «Катеринчук, Моор і партнери», власником якої є український адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

Власником Nord Stream 2 є російський «Газпром», який фінансує приватні військові компанії, що беруть участь у війні проти України.

Раніше, 9 липня, в Офісі генпрокурора заявили, що у межах цієї справи Україна направить запит, аби створити спільну слідчу групу з Німеччиною. Тоді ж у заяві додали, що українські правоохоронці не встановили жодних доказів причетності України, її влади чи посадовців до підриву газопроводів «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2».

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. У листопаді Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

Водночас польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

2 липня Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала текст обвинувачень, висунутих Кузнєцову. Вони стосуються таких статей: співучасть у воєнному злочині — нападі на цивільні обʼєкти; організація вибуху із застосуванням вибухових речовин; знищення споруд; перешкоджання роботі підприємств, що забезпечують суспільні потреби.

Судовий процес над українцем Сергієм Кузнєцовим розпочнуть у Гамбурзі приблизно 26 жовтня.