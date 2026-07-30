Бійців «Скелі», яких підозрюють у катуванні побратимів, взяли під варту

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Фортечний районний суд міста Кропивницького взяв під варту без права на заставу двох військовослужбовців медичної роти полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні побратимів.

Про це пише пресслужба Держбюро розслідувань.

За версією слідства, у травні 2026 року двох військових виписали з лікарні за порушення режиму і повернули до медчастини підрозділу. Після цього двоє військовослужбовців вирішили самі їх «покарати».

Вони побили обох чоловіків, а потім замкнули їх у господарській будівлі, де продовжили знущатися. Один з потерпілих знепритомнів. До лікарні його доставили з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншими травмами.

Іншого військового, за даними ДБР, майже добу незаконно утримували. Згодом його теж госпіталізували з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обох підозрюваних затримали. Їм інкримінують катування і порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання. 7 липня «Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі».

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

25 червня військовослужбовець «Скелі» Микола «Киянин» Хархан записав відео з погрозами «Бабелю». Коментуючи цю ситуацію, офіцер комунікацій «Скелі» Олексій Братущак заявив, що погрози журналістам є неприпустимими, але й військовослужбовці мають право на свободу слова.

«Бабель» звернувся до ДБР через ці погрози, але там відмовились реєструвати провадження. При цьому директор ДБР Олексій Сухачов стверджував протилежне: що провадження таки відкрили.