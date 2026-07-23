Федоров заявив, що готовий бути лише міністром оборони. Від усіх інших запропонованих посад відмовився
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- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Михайло Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад, запропонованих президентом Володимиром Зеленським.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає «Суспільне».
Федоров зазначив, що вдячний Зеленському за запропоновані варіанти роботи в державному секторі, однак, за його словами, «сьогодні є лише три посади, окрім військових на полі бою, які реально визначають хід війни». Це президент України, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ.
«Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони», — сказав Федоров.
- Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Під час розмови з журналістами він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.
- Відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України. Мітингувальники також просили зняти з посади Сирського — до цієї вимоги дослухалися, і новим головкомом став Михайло Драпатий.