Федоров заявив, що готовий бути лише міністром оборони. Від усіх інших запропонованих посад відмовився

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Михайло Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад, запропонованих президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає «Суспільне».

Федоров зазначив, що вдячний Зеленському за запропоновані варіанти роботи в державному секторі, однак, за його словами, «сьогодні є лише три посади, окрім військових на полі бою, які реально визначають хід війни». Це президент України, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ.

«Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони», — сказав Федоров.