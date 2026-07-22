Війна з Іраном коштувала США щонайменше $37,5 млрд

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Війна з Іраном вже обійшлася США щонайменше $37,5 мільярда.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, передає CNN.

За словами Гегсета, озвучена сума включає не лише безпосередні бойові витрати, а й інші видатки, заплановані до кінця поточного фінансового року, зокрема харчування військовослужбовців.

Водночас експерти кажуть CNN, що остаточна вартість війни для США, ймовірно, буде значно більшою. Ще у березні аналітики оцінювали середню вартість війни з Іраном для американських платників податків більш ніж у $890 млн на добу.

Також під час слухань міністр заявив, що Росія і Китай тією чи іншою мірою сприяють діям Ірану, однак відмовився уточнювати деталі, бо способи протидії цьому — засекречені.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

Аxios із посиланням на джерела пише, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.