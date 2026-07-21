Командування Сил логістики ЗСУ звинуватило Михайла Федорова у проблемах із забезпеченням армії. Пізніше пост видалили

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Командування Сил логістики ЗСУ виклало допис у Facebook, де звинуватило колишнього міністра оборони Михайла Федорова у проблемах із забезпеченням армії. Пізніше пост видалили.

У першій версії допису йшлося, що за перші шість місяців 2026 року (Федоров обійняв посаду міністра оборони у січні 2026 року) ситуація із забезпеченням ЗСУ погіршилась, не дивлячись на технологічну сферу.

Далі у дописі написали, що ситуацію врятував верховний головнокомандувач ЗСУ, який «намагаючись нейтралізувати бюрократичну тяганину, сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова».

Зокрема, там пишуть, що наприкінці 2025 року Міноборони звітувало про сформовані запаси та плани укласти понад 80% контрактів на забезпечення армії через систему DOT-Chain. Однак у першому півріччі 2026 року система зіткнулася з дефіцитом коштів, виснаженням ресурсів, затримками та проблемами з контролем якості. За попередніми оцінками, до кінця року на тилове забезпечення додатково потрібно майже 37 млрд грн, а на ремонт техніки й запчастини — ще понад 16 млрд грн.

Також у заяві стверджують, що найбільш проблемним сектором є пальне. Виділеного фінансування недостатньо, а додаткове не забезпечили своєчасно, через що військові забезпечували паливо з раніше створених запасів. Після цього дефіцит у запасах покрили коштами з інших напрямів. У заяві додають, що така ж проблема спостерігалась і в сфері речового майна — одягу, взуття, бронежилетів і так далі.

У 2026 році в Міноборони також оголосили про закупівлю 5 000 автівок через тендер Prozorro, проте, як стверджують у Командуванні Сил логістики, більше половини автівок на фронт досі не дійшло.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ також вказують на проблеми у сфері постачання. Штрафи для постачальників не діють, а повторно контракти укладають з тими, хто їх вже зривав. Водночас 52% коштів на продовольство припадають лише на 11 компаній.

Окремо у заяві пишуть, що державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» та Міноборони закупили «найдешевші та неефективні» протитанкові гранатомети РПГ-75М. При цьому понад 70% відгуків з фронту на снаряди 1984 року випуску були негативними, а старі вироби 1980-х просто перепаковували під виглядом нових. Водночас держконтракт вимагав, щоб вироби були не старіші за 2024 рік.

Командування також стверджує, що через бюрократію та управлінські рішення блокується передача від партнерів спецтехніки, генераторів та тактичного одягу.

Також у заяві написали про здобутки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а саме про деокупацію Київщини, Харківщини, Сумщини, втрати у російській армії та бойові завдання на Покровському та Запорізькому напрямках.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ наголосили, що установа лише формує список потреб, тоді як інші рішення вже ухвалюють у міністерстві.

Після публікації допис відредагували та прибрали ім’я Михайла Федорова, а згодом — видалили.