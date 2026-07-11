Розслідування по «Скелі». Військового, якого підозрюють у побитті інших військовослужбовців на Харкіщині, відправили під варту

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Військовослужбовця штурмового полку «Скеля», якого підозрюють у побитті інших військових у Харківській області, відправили під варту до 7 вересня без права внесення застави.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Ідеться про молодшого сержанта, який на момент злочинів проходив службу в полку «Скеля». За інформацією «Бабеля», це Євген Гаркуша.

Напередодні йому оголосили підозру в порушенні статутних правил стосунків між військовими, а також у насильстві щодо командира. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Слідство встановило два випадки насильства з боку військового. Перший стався в травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця дислокації «Скелі» прибули військові іншого підрозділу, між ними виник конфлікт. Капелан намагався його залагодити, але, за даними слідства, підозрюваний побив його. Потерпілого госпіталізували зі струсом мозку та переломом щелепи.

Другий епізод стався в червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, бив його руками та ногами по голові й тулубу, зламав ребро.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

7 липня «Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі». Шість з них, як і попередні 25, сталися впродовж пів року — з кінця осені 2025 по весну 2026 року. Один — влітку минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць. Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026-го редакція зафіксувала 31 випадок смерті.

Директор ДБР Олексій Сухачов заявляв, що до матеріалу «Бабеля» Держбюро розслідувань не отримувало інформації про можливі катування в «Скелі» ані від командування, ані від інших служб.