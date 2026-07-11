Українські війська вдарили по військовому полігону росіян на Донеччині. Також у Генштабі розповіли про наслідки попередніх атак

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Українські підрозділи вдарили по військовому полігону росіян «Кальміуське» на Донеччині, пунктах управління дронами в Бєлгородській і Запорізькій областях та по живій силі на Донеччині та в Курській області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, Генштаб розповів про наслідки попередніх атак, зокрема:

«Титан-Барикади» у Волгограді — через атаку 27 червня на підприємство, що виготовляє артилерійську та ракетну техніку, збитки становлять $105 млн.

Нафтотермінал у Санкт-Петербурзі — удар 4 липня пошкодив вісім різних резервуарів, естакаду технологічних трубопроводів та іншу техніку.

НПЗ «Славнафта-ЯНОС» у Ярославлі — 6 липня під час атаки українські війська влучили в установку АВТ-6 і пошкодили трубопроводи двох інших установок.

Аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області — атака відбулась 8 липня. Через неї загорілись 28 цистерн з авіаційним гасом обʼємом 1 600 м³.

НПЗ «ТАЇФ-НК» у Нижньокамську (Татарстан) — українські військові 8 липня влучили в установку уповільненого коксування — вона загорілась. Також пошкоджено кабельні естакади, трубопроводи і технічні будівлі.

Ільський НПЗ у Краснодарському краї — через вчорашню атаку загорілись дві установки переробки нафти. Ще атака пошкодила трубопроводи (фото нижче з Ільського НПЗ).