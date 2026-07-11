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Українські війська вдарили по військовому полігону росіян на Донеччині. Також у Генштабі розповіли про наслідки попередніх атак

Автор:
Вероніка Довганюк
Дата:

Exilenova+ / Telegram

Українські підрозділи вдарили по військовому полігону росіян «Кальміуське» на Донеччині, пунктах управління дронами в Бєлгородській і Запорізькій областях та по живій силі на Донеччині та в Курській області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, Генштаб розповів про наслідки попередніх атак, зокрема: