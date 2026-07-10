ДБР затримало військового «Скелі», якого підозрюють у побитті інших військовослужбовців

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ДБР

Державне бюро розслідувань затримало військового «Скелі», якого підозрюють у побитті двох інших військовослужбовців на Харківщині. У ДБР не називають імені, проте, за інформацією «Бабеля», йдеться про Євгена Гаркушу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, перший випадок був у травні 2025 року біля одного із сіл в Ізюмському районі — коли після бойового завдання до місця дислокації «Скелі» прибули військові з іншого підрозділу.

Тоді між військовослужбовцями виник конфлікт через розміщення зброї та особового складу. Військовий капелан втрутився в конфлікт і запропонував вирішити його на рівні командирів, проте підозрюваний кілька разів вдарив його — той отримав травми. Далі він потрапив у лікарню зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Після цього, у червні 2025 року, як стверджують слідчі, у Барвінковому цей самий чоловік напав на підполковника. Підозрюваний молодший сержант збив офіцера з ніг і почав бити його руками та ногами по голові й тулубу — і зламав йому ребро.

Фігуранту повідомили про підозру в порушенні статутних правил стосунків між військовими, а також у насильстві щодо командира. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

25 червня військовослужбовець «Скелі» Микола «Киянин» Хархан записав відео з погрозами «Бабелю». Він назвав «журнашлюхою» журналістку «Бабеля», яка підготувала розслідування про смерті та катування в «Скелі», а сам «Бабель» — «офісно-російським виданням», що працює за [російський] кеш, і заявив, що підрозділи ЗСУ можуть самі захистити себе і «грошики виригувать прийдеться».

Коментуючи цю ситуацію, офіцер комунікацій «Скелі» Олексій Братущак заявив, що погрози журналістам є неприпустимими, але й військовослужбовці мають право на свободу слова.

7 липня «Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі». Шість з них, як і попередні 25, сталися впродовж пів року — з кінця осені 2025 по весну 2026 року. Один — влітку минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць. Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026-го редакція зафіксувала 31 випадок смерті.

Директор ДБР Олексій Сухачов заявляв, що до матеріалу «Бабеля» Держбюро розслідувань не отримувало інформації про можливі катування в «Скелі» ані від командування, ані від інших служб.