Голова ДБР заявив, що Бюро порушило справу через погрози журналісткам «Бабеля». Натомість редакція отримала офіційну відмову

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ДБР

Голова ДБР Олексій Сухачов каже, що Бюро зареєструвало кримінальне провадження про погрози журналісткам «Бабеля» після матеріалу про полк «Скеля». Натомість редакція отримала офіційну відмову.

7 липня Державне бюро розслідувань відмовилось реєструвати заяву журналісток «Бабеля» стосовно погроз з боку військовослужбовця полку «Скеля» Миколи «Киянина» Хархана. Отримавши заяву від головної редакторки видання Катерини Коберник і журналістки Катерини Лихогляд, ДБР не внесло відомості про неї в Єдиний реєстр досудових рішень, щоб розпочати розслідування або далі вирішити питання підслідності, а лише повідомило, що перенаправить заяву до Національної поліції.

Схожу відмову редакція отримала й на перше звернення в ДБР, в якому повідомила про погрози та попросила надати журналістам охорону.

Уже наступного дня, 8 липня, голова ДБР Олексій Сухачов повідомив в інтервʼю Інтерфакс-Україна, що відомство справді отримало офіційне повідомлення про погрози журналістці: «Зареєстрували кримінальне провадження і будемо перевіряти цю інформацію, комунікувати безпосередньо з представником медіа, військовими, тому що тиск і погрози — це неприпустимо».

Редакція звернулась із заявою про погрози й до Національної поліції. Але через відсутність реакції подала скаргу на бездіяльність слідчого.

Що відбувається у «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

25 червня військовослужбовець «Скелі» Микола «Киянин» Хархан записав відео з погрозами «Бабелю». Він назвав «журнашлюхою» журналістку «Бабеля», яка підготувала розслідування про смерті та катування в «Скелі», а сам «Бабель» — «офісно-російським виданням», що працює за [російський] кеш, і заявив, що підрозділи ЗСУ можуть самі захистити себе і «грошики виригувать прийдеться».

Коментуючи цю ситуацію, офіцер комунікацій «Скелі» Олексій Братущак заявив, що погрози журналістам є неприпустимими, але й військовослужбовці мають право на свободу слова.

7 липня «Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі». Шість з них, як і попередні 25, сталися впродовж пів року — з кінця осені 2025 по весну 2026 року. Один — влітку минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць. Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026-го редакція зафіксувала 31 випадок смерті.

Директор ДБР Олексій Сухачов заявляв, що до матеріалу «Бабеля» Держбюро розслідувань не отримувало інформації про можливі катування в «Скелі» ані від командування, ані від інших служб.