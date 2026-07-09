Офіс генпрокурора не встановив жодних доказів причетності України до підриву «Північних потоків»

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Getty Images / «Бабель»

Українські правоохоронці не встановили жодних доказів причетності України, її влади чи посадовців до підриву газопроводів «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2».

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Водночас в Офісі генпрокурора зауважили, що справу ще розслідують. Однак дані, які вже отримали, не підтверджують, що Україна або її представники віддавали накази щодо підриву газопроводів.

Зараз українські правоохоронці допитують свідків, шукають інформацію, яка має встановити обставини події, а також співпрацюють з німецькими слідчими.

Про остаточні результати розслідування Україна одразу повідомить Німеччину, наголосили в прокуратурі. Відомості щодо підриву «Потоків» внесли до реєстру досудових розслідувань. Також у межах справи Україна направить запит, аби створити спільну слідчу групу з Німеччиною.

Крім того, в Офісі генпрокурора окремо наголосили, що обвинувальний акт німецької прокуратури — це процесуальне рішення, а не вирок суду чи остаточне встановлення вини українця.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. У листопаді Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

Водночас польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

Вже 2 липня Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала текст обвинувачень, висунутих Кузнєцову. Йдеться про обвинувачення за статтями про співучасть у воєнному злочині — нападі на цивільні обʼєкти, організації вибуху із застосуванням вибухових речовин, знищенні споруд, а також перешкоджанні роботі підприємств, що забезпечують суспільні потреби.