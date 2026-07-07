«Скеля» відреагувала на інформацію «Бабеля» про ще сімох загиблих у полку. Кажуть, що готують зміни, аби «звести до нуля» небойові втрати

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425 окремий штурмовий полк «Скеля» прокоментував інформацію «Бабеля» про ще сімох загиблих мобілізованих під час навчань у полку. Там кажуть, що співпрацюють з правоохоронцями та прагнуть «звести до нуля» небойові втрати.

Про це йдеться в заяві полку у Фейсбуку.

Після публікації розслідування про штурмовий полк «Скеля», де «Бабель» розповів про 25 смертей мобілізованих під час базової загальновійськової підготовки з кінця осені 2025 по весну 2026 року, до редакції звернулися рідні та близькі інших новобранців, які померли під час БЗВП.

Шість нових епізодів сталися за ті самі пів року, один — влітку минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць.

Водночас у полку заявили, що, за їхніми даними, троє згаданих військовослужбовців померли в лікарні, ще троє — природною смертю, а сьомий воїн скоїв самогубство. Там закликали «розглядати кожен випадок окремо — на основі неспростовних фактів, документів і незаангажованих свідчень».

У «Скелі» запевнили, що плідно взаємодіють з правоохоронними органами і вважають конструктивною передачу матеріалів представниками медіа слідчим.

А паралельно з офіційним розслідуванням «Скеля» продовжує докладати «реальних зусиль, щоби звести будь-які небойові втрати до нуля». Для цього, мовляв, командування розглядає «комплексний варіант зміни підходу щодо роботи з мобілізованими та комунікації з їхніми рідними».

Крім того, 425 ОШП заперечив будь-який зв’язок між розслідуваннями «Бабеля» й обшуками в акціонера видання та власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES Олексія Бабенка у справі про завищені ціни на дрони.

«Ми вважаємо некоректними будь-які припущення стосовно нашої афільйованості до тиску на українське незалежне ЗМІ. Наш підрозділ виконує лише одне завдання — систематично, професійно та результативно утилізує русню щонайменше на 13 напрямках», — додали в полку.

Що відбувається у «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.

У матеріалі йдеться й про службу людей з наркотичною залежністю. Наприклад, один з чинних солдатів «Скелі» став свідком «зомбі-апокаліпсису» під час шикування, на яке привозили наркозалежних: людей били, дехто випорожнювався просто в строю. Інший мобілізований анонімно розповів, як два дні провів у карцері з шістьма людьми, четверо з яких були у стані абстиненції. Наркозалежні вибивали двері, буянили, а охоронці їх утихомирювали — бризкали в камеру сльозогінний газ.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

Після публікації розслідування «Бабеля» на анонімних телеграм-каналах і пабліках у Фейсбуку почалась масштабна кампанія з дискредитації видання та його інвестора. Зокрема, у десятках публікацій і відео йшлося про те, що публікація була зроблена на замовлення Олексія Бабенка та що таким чином він воює з Генеральним штабом і грає на руку росіянам.