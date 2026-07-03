Німецька АдН закликала припинити допомогу Україні через звинувачення українця у справі про «Північні потоки»

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Getty Images / «Бабель»

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» вимагає припинити допомогу Україні після того, як слідство висунуло звинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі про вибухи на «Північних потоках».

Про це пише Welt.

Співголова партії Тіно Хрупалла заявив, що «вже зараз доказів достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні». Він вважає, що цей інцидент мають «вичерпно розслідувати».

«Насамперед це означає вивести тих, хто дав наказ на цей напад, у поле зору громадськості», — сказав Хрупалла.

Німецький політик також закликав розслідувати діяльність тодішнього керівництва української армії та розвідки.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. У листопаді Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

Водночас польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

2 липня Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала текст обвинувачень, висунутих Кузнєцову. Вони стосусуються наступних статтей: співучасть у воєнному злочині — нападі на цивільні обʼєкти; організація вибуху із застосуванням вибухових речовин; знищення споруд; перешкоджання роботі підприємств, що забезпечують суспільні потреби.