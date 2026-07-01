Німецькі прокурори висунули обвинувачення Сергію Кузнєцову у справі про підрив «Північних потоків» — джерела «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

У Німеччині прокурори висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову — його підозрюють у підриві «Північних потоків», який стався 26 вересня 2022 року.

Про це повідомив «Бабелю» український адвокат Сергія Кузнєцова Микола Катеринчук.

Він додав, що обвинувальний акт складається зі 136 сторінок і захисту ще потрібен час, щоб із ним ознайомитися.

Водночас німецькі видання ARD та Die Zeit пишуть, що слідство стверджує: Кузнєцов керував вітрильною яхтою, з якої було здійснено підрив «Північних потоків» та іншими сімома людьми, причетними до цього. Також слідство знайшло докази на його мобільному телефоні, які вказують на його причетність до підриву. За версією слідства, Кузнєцов коли був у вʼязниці в Італії розмовляв по телефону з родичами та знайомими про цей підрив.

Йому інкримінують напад на енергетичну інфраструктуру (за міжнародним правом це військовий злочин), який спричинив вибух та руйнування.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії. Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.