За Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», внесли всю суму застави — 150 млн грн

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За колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи «Мідас» про корупцію в «Енергоатомі», внесли усю суму застави — 150 мільйонів гривень.

Це «Бабелю» підтвердили у Вищому антикорупційному суді.

«Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що останні 45 мільйонів гривень застави за Галущенка внесли дві приватні фірми — «Пелет Сервіс» (4 мільйони гривень) та «Гірант Констракт» (41 мільйон гривень).

Ця ж компанія — «Гірант Констракт» — у п’ятницю, 26 червня, також внесла ще 46 мільйонів гривень застави, кажуть джерела «Схем».

Що передувало

Герман Галущенко очолював Міненерго у 2021—2025 роках, а потім став міністром юстиції.

У листопаді 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними бюро, контрагентів «Енергоатому» змушували платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника.

З опублікованих НАБУ плівок зʼясувалось, що Галущенко — один з фігурантів справи. Правоохоронці встановили, що через довірену людину Галущенка злочинна організація отримала понад $112 млн.

У Галущенка провели обшуки, а згодом його звільнили з посади міністра юстиції.

15 лютого 2026 року Галущенка затримали під час спроби виїхати за кордон і через два дні — відправили під варту під заставу 200 млн грн. Згодом її зменшили до 150 млн грн.