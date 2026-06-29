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Медіа: США та Іран припинять удари і продовжать перемовини в Катарі

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Getty Images / «Бабель»

Іран та США домовилися припинити взаємні удари і знову зустрітися для переговорів. Цього разу вони пройдуть у Катарі.

Про це пишуть Reuters та Axios з посиланням на джерела.

Переговори продовжать стосовно всіх 14 пунктів меморандуму про взаєморозуміння, який уклали 17 червні. На основі меморандуму Ормузьку протоку планують знову відкрити для судноплавства.

Неназваний американський посадовець повідомив Axios, що переговори планують поновити 30 червня. Вони мали спершу пройти у Швейцарії, і там планували обговорити ядерну програму Ірану, однак через ескалацію місце змінили.

Автор: Христина Піцуряк