США вдарили по Ірану у відповідь на удар по судну в Ормузькій протоці

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Сполучені Штати пізно ввечері 26 червня вдарили по Ірану — це стало відповіддю на аналогічну дію з боку Тегерану, який за день до цього атакував торгове судно, що йшло Ормузькою протокою.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

Американські війська вдарили по іранських складах з ракетами й дронами і по радіолокаційних станціях. У заяві додали, що ЗС США продовжують координувати судна, які йдуть Ормузькою протокою, задля їхньої безпеки. Також війська слідкують за тим, щоб Іран дотримувався правил меморандуму.

25 червня Іран атакував цивільне торгове судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці — воно було пошкоджено. Це стало першою відомою атакою на судно в Ормузькій протоці після 18 червня — тоді США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення бойових дій на всіх фронтах на 60 днів.