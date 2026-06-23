У Польщі розповіли, що буде з орденом, який повернув Зеленський

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Орден Білого Орла, який Володимир Зеленський повернув до Польщі, довічно зберігатимуть у спеціальному сховищі і більше ніколи й нікому не присуджуватимуть.

Про це заявив речник президента Польщі Рафал Леськевич, пише Polsat.

«Він потрапляє до сховища, де його будуть зберігати з гідністю та повагою, адже це найвища та найважливіша польська державна нагорода. Її більше нікому не присуджуватимуть. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням потрапляє до сховища Канцелярії президента», — пояснив речник голови держави.

Леськевич каже, що українська сторона намагалася вийти на контакт із канцелярією Кароля Навроцького, але телефонна розмова між президентами так і не відбулася — від неї нібито відмовився Зеленський.

«Українська сторона дійсно двічі намагалася встановити контакт із Канцелярією президента. Спочатку була спроба організувати телефонну розмову. Це була ініціатива української сторони. Зрештою ця телефонна розмова не відбулася, оскільки президент Зеленський не захотів розмовляти з президентом Каролем Навроцьким, — пояснив Леськевич.

При цьому він запевняє: рішення позбавити Зеленського ордена не спрямоване проти українців, а Росія залишається ворогом України та всієї вільної Європи. Водночас у Варшаві вважають, що саме Зеленський спричинив кризу, бо «став заручником цієї політичної ситуації».

Чому у Зеленського забрали найвищу державну нагороду Польщі

26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.

Проте це рішення українського президента викликало обурення у поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Три президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко — також відмовилися від своїх орденів Білого Орла. Також від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею» — відмовилися голова МЗС Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Також від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер. Дії президента Навроцького він назвав «кошмаром».