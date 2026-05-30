В Естонії встановили перші стаціонарні системи, щоб виявляти дрони з боку РФ

Новини

Ville Säävuori / Flickr

Естонські прикордонники встановили перші стаціонарні пристрої, щоб виявляти й моніторити дрони на кордоні з Росією. До кінця року такими пристроями планують покрити весь кордон з РФ.

Про це пише естонське медіа ERR з посиланням на пресреліз Міністерства внутрішніх справ.

Перші пристрої встановили на трьох ділянках кордону — неподалік від місця, де збігаються кордони Естонії, Росії та Латвії. Там, де стаціонарного обладнання ще немає, прикордонники використовують нові мобільні системи спостереження.

МВС Естонії повідомляє, що зараз закуповують обладнання для наступних ділянок, а будівельні роботи йдуть за планом.

Падіння дронів у країнах Балтії

В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Північної Європи. Наприклад, вночі 7 травня в повітряний простір Латвії залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне.

Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку. Він пояснив, що ухвалив це рішення, аби захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію». Також у відставку подала премʼєрка країни Евіка Сіліня.

Голова МЗС України Андрій Сибіга згодом заявив, що дрони, які залетіли до Латвії, були українськими. Вони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє в Латвію та Литву своїх експертів, щоб допомогти в захисті їхнього повітряного простору.

Вже 18 травня мешканці Литви виявили уламки безпілотника з вибухівкою в полі, його розмінували на місці. У Міноборони країни вважають, що дрон був українським.

20 травня президента та премʼєрку Литви терміново евакуювали до підземних бункерів, а мешканців Вільнюсу закликали сховатися після того, як безпілотник порушив повітряний простір країни. Міноборони Литви заявило, що безпілотник помітили поблизу кордону з Білоруссю.