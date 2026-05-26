Країни Балтії звертаються до України за допомогою у будівництві укриттів

Компанії країн Балтії протягом останніх тижнів зверталися до українських виробників оборонної продукції та експертів з питань цивільного захисту, щоб обговорити купівлю бомбосховищ.

Про це пише Politico з посиланням на слова гендиректора Української ради оборонної промисловості Ігоря Федірка.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив Politico, що його країна давно готова до російських атак і має достатній досвід для захисту свого народу. Речник МЗС Литви заявив, що вони не мають інформації про обговорення бомбосховищ, але що «досвід, отриманий в Україні, є дуже цінним, щоб посилити готовність в Литві».

Гендиректор великого українського виробника сталі «Метінвест» Юрій Риженков заявив, що компанія провела попередні переговори з урядами країн Балтії щодо будівництва укриттів для захисту від потенційних атак дронів.

Зростаюча тривога вплинула на ринки нерухомості в країнах Балтії. У Вільнюсі підвальні приміщення та укріплені підземні приміщення зʼявилися у списках нерухомості після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Їх рекламують, як потенційні укриття у разі обстрілів або атак дронів.

Падіння дронів у країнах Балтії

В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Північної Європи. Наприклад, вночі 7 травня в повітряний простір Латвії залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне.

Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку. Він пояснив, що ухвалив це рішення, аби захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію». Згодом у відставку подала і премʼєрка країни Евіка Сіліня.

Голова МЗС України Андрій Сибіга згодом заявив, що дрони, які залетіли до Латвії, були українськими. Вони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє в Латвію та Литву своїх експертів, щоб допомогти в захисті їхнього повітряного простору

Вже 18 травня мешканці Литви виявили уламки безпілотника з вибухівкою в полі, його розмінували на місці. У Міноборони країни вважають, що дрон був українським.

20 травня пезидента та премʼєрку Литви терміново евакуювали до підземних бункерів, а мешканців Вільнюса закликали сховатися після того, як безпілотник порушив повітряний простір країни. Міністерство оборони Литви заявило, що безпілотник помітили поблизу кордону з Білоруссю.