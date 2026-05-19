НАБУ та САП прийшли з обшуками у Верховний суд та до його ексголови Князєва

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в межах справи про корупцію у Верховному суді.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в автівках низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, в ексголови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС. НАБУ не називає імені, але з деталей повідомленняч зрозуміло, що йдеться про Всеволода Князєва.

Деталі обіцяють згодом.

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже в $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

Уже 16 травня 2023-го Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу в 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли, і Князєв вийшов з-під варти.

Наприкінці травня 2024 року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.

У липні ВАКС зняв арешт з частини коштів Князєва.