Нардепа Дубінського хочуть перевести в Менську виправну колонію на Чернігівщині. Що відбувається

Державне бюро розслідувань просить перевести народного депутата Олександра Дубінського з Лукʼянівського слідчого ізолятора у Києві до Менської виправної колонії № 91 в Чернігівській області.

Про це йдеться у клопотанні щодо запобіжного заходу, передає «Судовий репортер».

Як пише медіа, слідчий ДБР звернувся до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань із цим проханням, щоб Дубінський не міг передавати з-за стін установи будь-яку інформацію, що може слугувати на користь Росії.

У відповідь слідчому повідомили, що Дубінського можна помістити під варту у Менську виправну колонію № 91. Установа вважається одною з найбільш закритих і відома, зокрема, тим, що в ній відбувають покарання колишні правоохоронці.

Наразі клопотання про переведення Дубінського до Менської виправній колонії на розгляді слідчої судді Печерського районного суду Києва.

Напередодні, 5 травня, Дубінському вручили нову підозру. Слідство стверджує, що він у СІЗО писав тексти та записував відео, в яких просував вигідні для Росії тези. Робив він це на ноутбуках, які йому приносили адвокати начебто для роботи. На них не було доступу до інтернету, тому підготовлені матеріали передавали дружині Дубінського, яка їх публікувала.

Справа Дубінського

Олександр Дубінський — це колишній журналіст, а нині народний депутат. У січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело проти нього санкції за втручання в американські вибори. Після цього Дубінського виключили з фракції «Слуга народу», а згодом зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».

У серпні 2023 року Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справі Дубінський отримав підозру.

6 листопада 2023 року суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт. Йому також вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

13 листопада того ж року, після обшуків СБУ і ДБР, Дубінському вручили підозру в державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. А вже 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО. Відтоді нардеп перебуває під вартою.