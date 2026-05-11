Єврокомісарка Кос: Україна може отримати перші кошти з кредиту на €90 млрд вже наступного тижня

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може отримати перший транш допомоги з кредиту на €90 мільярдів вже на наступному тижні.

Про це вона повідомила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

«Все, що стосується України, — моя відповідальність. Це відповідальність Європейської комісії, тому, я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо надіслати перші платежі», — сказала вона.

Кос додала, що виплати розраховані до кінця 2027 року. Також вона сподівається, що ЄС зможе забезпечити кошти не тільки для військових потреб, а й для інших.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». Україна пояснювала, що це сталось через російські атаки, але Угорщина й Словаччина вважали, що трубопровід не пошкоджений.

Зрештою у березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба», а 21 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт завершений. Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою, а 23 квітня Словаччина вже отримала перші поставки. Того ж дня Рада Європейського Союзу затвердила цей кредит і 20-й пакет санкцій проти Росії.