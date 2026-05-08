Іран звинуватив США в порушенні перемирʼя, але про зрив поки не йдеться

Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах.

Про це рано-вранці 8 травня заявило Вище обʼєднане військове командування країни, передає Reuters.

В Ірані заявили, що США атакували іранський нафтовий танкер, який прямував із прибережних вод Ірану поблизу Джаска до Ормузької протоки, і судно, що заходило в Ормузьку протоку поблизу еміратського порту Фуджейра.

Також влада Ірану додала, що «за співпраці з деякими країнами регіону» Штати завдали авіаударів по цивільних районах уздовж узбережжя Бандар-Хаміра, Сіріка та острова Кешм.

Американські військові заявили, що атакували об’єкти, які, за їхніми даними, причетні до удару по трьох американських есмінцях у протоці. Іранський телеканал Press TV повідомив, що після кількох годин обстрілів ситуація на островах і в прибережних містах біля Ормузької протоки нормалізувалася.

Жодна зі сторін поки що не заявляла про зрив перемирʼя. В МЗС Ірану кажуть, що досі розглядають американську пропозицію.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.