Британія вводить нові санкції проти Росії — через дрони та вербування на війну мігрантів

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 35 людей і компаній, які постачали компоненти для безпілотників і допомагали вербувати на війну іноземців.

Про це повідомив уряд країни.

У британському уряді заявляють, що Росія активно використовує вразливих мігрантів, обіцяючи їм кращі умови життя або роботу, після чого залучає їх до війни проти України як «гарматне мʼясо» або до виробництва військової техніки.

Зокрема, санкції ввели проти Поліни Азарних — колишньої російської вчительки, яка надіслала іноземним чоловікам майже 500 запрошень, що дозволяють вʼїхати до РФ і вступити на військову службу. У розслідуванні BBC йшлось, що жінка вводила чоловіків в оману і заявляла, що вони уникнуть бойових дій.

Обмеження також ввели проти семи працівників програми «Алабуга Старт», через яку вербують іноземців.

Окрема частина санкцій спрямована на підрив ланцюгів постачання для російських дронів. До санкційного списку внесли компанії та посередників з різних країн, як-от Китаю та Таїланду, які допомагали Росії обходити обмеження й отримувати необхідні технології та комплектуючі.

Серед інших під санкції потрапив Павло Нікітін, чия компанія розробляє російський безпілотник VT‑40 — дешевий дрон масового виробництва, який Росія широко використовувала під час атак на Україну.

Найманці Росії з інших країн

За останніми даними Коордштабу, росіяни завербували на війну проти України 27 407 іноземців зі 135 країн світу. Наразі 10 000 живих і мертвих найманців вдалось ідентифікувати, ще сотні перебувають в українському полоні. Щотижня українські війська беруть у полон від одного до трьох іноземних найманців.

Є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Частина громадян Непалу та Індії уже в полоні або загинули. У соцмережах також є відео з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль співпрацює і з армією Північної Кореї — її солдатів залучали до боїв у Курській області. Крім того, у вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни проти України.

Наприкінці жовтня 2025 року стало відомо, що на Балканському півострові РФ вербує людей воювати у складі російської армії, обіцяючи виплати, громадянство та пільги.

Воювати проти України відправляли також найманців з Південно-Африканської Республіки. Наприкінці 2025 року дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми склала депутатський мандат: її звинуватили в тому, що вона обманом змусила 18 чоловіків поїхати найманцями воювати за Росію в Україні.

У січні 2026 року стала відома ще одна схема вербування іноземців — росіяни заманювали громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляли їх воювати проти України.