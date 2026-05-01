Axios: Трамп повідомив Конгрес про те, що вважає війну з Іраном завершеною

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном, які почалися 28 лютого 2026 року, завершені.

Про це пише Axios із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону.

У листі до спікера Палати представників Майка Джонсона Трамп зазначив, що із 7 квітня, коли було оголошено перемир’я, між сторонами не відбувалося обміну ударами.

«Бойові дії, що почалися 28 лютого 2026 року, припинені», — написав президент США. Водночас президент не виключив можливості нових військових операцій у майбутньому.

Axios вважає, що така заява має юридичне значення. За законом про військові повноваження, президент США повинен отримати схвалення Конгресу, якщо бойові дії тривають понад 60 днів. Оголошення про їх завершення фактично анулює цей термін.

Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що під час перемирʼя 60-денний відлік може призупинятися. Демократи не погодилися з таким підходом, вважаючи, що навіть за відсутності ударів морська блокада Ірану — це форма бойових дій.

Також Сенат США не підтримав резолюцію, яка мала змусити адміністрацію Трампа припинити або погодити з Конгресом військові дії проти Ірану.

У Білому домі також заявили, що продовжують корегувати розміщення військ у регіоні для реагування на загрози з боку Ірану та його союзників.

Ще 15 квітня журналістка Fox News Марія Бартіромо після інтервʼю з Трампом заявила, що запитала президента, чи війна завершена. У відповідь Трамп сказав: «Завершена».

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії.