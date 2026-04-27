У КНДР відкрили меморіал своїм військовим, які загинули у війні РФ проти України. Там виставили нібито трофейну українську техніку

Новини

У столиці Північної Кореї, Пхеньяні, відкрили меморіальний музей, присвячений північнокорейським солдатам, які брали участь у війні проти України на боці Росії.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Церемонія відкриття Меморіального музею бойових подвигів у закордонній військовій операції відбулася 26 квітня — у річницю подій, які в Пхеньяні називають звільненням Курської області.

Музей відкрив лідер КНДР Кім Чен Ин. Також там були присутні голова Державної думи Росії Вʼячеслав Володін і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, які напередодні прибули з офіційним візитом до Північної Кореї.

Володін на зустрічі з Кімом передав офіційну подяку від Путіна «за зведення меморіалу в найкоротші терміни», назвавши його «символом дружби та єдності двох народів».

Під час церемонії звучали державні гімни Росії та КНДР, а Кім Чен Ин відзначив «стратегічне значення операції зі звільнення Курської області», в якій армії двох країн «в одному окопі билися пліч-о-пліч для захисту миру і суверенітету».

У музеї, серед іншого, зробили залу з нібито захопленим у бойових діях українським озброєнням, звернув увагу «Мілітарний». Серед них — танки Leopard 2A4 та M1A1 Abrams, бойові машини піхоти Marder, броньовані розвідувальні машини AMX-10RC, бронетранспортери VAB, а також бронемашини з підвищеним протимінним захистом, зокрема турецькі Kirpi.

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%.

У липні українська розвідка зазначала, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві.

Станом на вересень 2025 року, за даними південнокорейської розвідки, на війні Росії проти України загинуло вже близько двох тисяч військових Північної Кореї.