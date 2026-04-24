CNN: У Пакистані цими вихідними може пройти новий раунд переговорів США та Ірану. Іранську делегацію очолить голова МЗС

У столиці Пакистану Ісламабаді 25–26 квітня може пройти другий раунд переговорів представників США та Ірану. Туди вже вирушили делегації країн.

Про це пише CNN з посиланням на американські та іранські джерела.

Іранську переговорну делегацію цього разу очолить міністр закордонних справ Аббас Арагчі замість спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, як це було під час першого раунду перемовин. Вчора ізраїльське медіа N12 писало, що Галібаф вийшов з переговорної групи через тиск Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Представниками від США будуть Стів Віткофф і Девід Кушнер. Віцепрезидент США Джей Ді Венс на цьому етапі переговорів присутнім не буде. Однак джерела медіа кажуть, що Венс може поїхати до Ісламабаду, якщо переговори між США та Іраном просуватимуться успішно.

Голова МЗС Ірану в соцмережі Х підтвердив, що летить до Пакистану, а потім до Оману та Росії для «тісної координації дій з партнерами». Однак він не згадав, чи плануються зустрічі з американцями в межах поїздки до Ісламабаду.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».