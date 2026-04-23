Українські військові знищили групу найманців з Кенії, які воювали на боці РФ

Новини

Під час бою на фронті українські підрозділи знищили групу найманців з Кенії, які воювали на боці Росії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Одного з найманців, яких росіяни кинули на штурми, ідентифікували через проєкт «Хочу жити». Ним виявився кенієць Ньямбура Ерік Мвангі 2003 року народження. Він прибув до Ярославля 23—24 жовтня 2025 року разом з іншими громадянами Кенії: Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї.

Саме в той час у місто прибули й інші кенійці — Омбворі Деніс Баґаку та Вахоме Сімон Ґітіту, яких ліквідували ще в лютому. Тоді найманці підписали в Ярославлі контракти та поїхали до навчального центру. Там вони проходили підготовку півтора тижня. Мвангі тоді отримав посаду радіотелефоніста, і його відправили на фронт.

Однак потім його перевели в штурмовики, а на початку 2026 року направили в район населеного пункту Борова на Харківщині. За попередніми даними, кенієць загинув через мінометний удар, коли хотів пройти кіл-зону.

За інформацією української розвідки, попри домовленості Росії та африканських країн про те, що Кремль не вербуватиме їхніх громадян, встановлено дані 2 965 найманців, які все одно уклали контракт із ЗС РФ. Найбільше в російській армії найманців із таких країн, як Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

Станом на серпень 2025 року підтверджено загибель щонайменше 316 жителів африканських країн, що воювали на боці РФ.

Найманці Росії з інших країн

За останніми даними Коордштабу, росіяни завербували на війну проти України 27 407 іноземців зі 135 країн світу. Наразі 10 000 живих і мертвих найманців вдалось ідентифікувати, ще сотні перебувають в українському полоні. Щотижня українські війська беруть у полон від одного до трьох іноземних найманців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Частина громадян Непалу та Індії уже в полоні або загинули. У соцмережах також є відео з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль співпрацює і з армією Північної Кореї — її солдатів залучали до боїв у Курській області. Крім того, у вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни проти України.

Наприкінці жовтня 2025 року стало відомо, що на Балканському півострові РФ вербує людей воювати у складі російської армії, обіцяючи виплати, громадянство та пільги.

Воювати проти України відправляли також найманців з Південно-Африканської Республіки. Наприкінці 2025 року дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми склала депутатський мандат: її звинуватили у тому, що вона обманом змусила 18 чоловіків поїхати найманцями воювати за Росію в Україні.

У січні 2026 року стала відома ще одна схема вербування іноземців — росіяни заманювали громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляли їх воювати проти України.