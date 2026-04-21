Трамп продовжив перемирʼя з Іраном, бо його «попросили» пакистанці

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції і закінчать дискусії.

За словами президента США, уряд Ірану серйозно розколотий, і тому іранські лідери не можуть узгодити єдину позицію. Продовжити припинення вогню його попросили пакистанські посередники: фельдмаршал, начальник Генштабу Збройних сил Пакистану Асім Мунір і премʼєр-міністр Шехбаз Шаріф.

Американська блокада Ормузької протоки залишатиметься в силі. Вона спрямована на судна, чий маршрут включає іранські порти чи прибережну зону.

Перемирʼя мало закінчитись цієї ночі, адже пройшло вже два тижні від припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Незадовго до заяви Трампа іранське медіа Tasnim, повʼязане з Корпусом вартових ісламської революції, написало, що Іран не відправлятиме представників на перемовини в Ісламабад у середу. Також американські медіа, зокрема The New York Times, із посиланням на джерело писали, що поїздку на переговори відклав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».