Іспанія відновить роботу посольства в Ірані — так хочуть посприяти закінченню війни на Близькому Сході

«Бабель»

Іспанія планує відновити роботу посольства в Тегерані. 7 березня установа тимчасово припинила працювати на тлі початку конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає El Pais.

За словами міністра, Мадрид хоче посприяти переходу від двотижневого перемирʼя до повного вирішення конфлікту. У зв’язку з цим він доручив іспанському послу Антоніо Санчесу-Бенедіто повернутися в Тегеран.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже проінформований про відновлення роботи посольства та рішення Мадриду долучитися до «зусиль на користь миру».

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Дональд Трамп заявляв, що з Іраном провели переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня, потім Трамп назвав інший термін — не пізніше 03:00 за Києвом у середу, 8 квітня. Президент США пообіцяв, що якщо Іран до цього часу не відкриє Ормузьку протоку, то США знищать всі електростанції та мости країни.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив США «подарунок» — 20 суден з нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

5 квітня іранські військові пригрозили США та Ізраїлю, що в разі нових атак «відчиняться ворота пекла». Перед цим зі схожою заявою виступив президент Трамп і закликав Іран погодитися на запропоновану мирну угоду.

6 квітня Іран через Пакистан передав США пропозицію 10-пунктного мирного плану. Тоді американський президент його відкинув — заявив, що це важливий, але недостатній крок.

Незадовго до дедлайну, 7 квітня, Трамп заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація і ніколи не відродиться». Близько 01:30 8 квітня за Києвом — за півтори години до дедлайну — Трамп оголосив, що США та Іран домовились на два тижні припинити вогонь. За цей час країни мають узгодити остаточну мирну угоду. Ізраїль теж погодився припинити вогонь.

Трамп назвав 10-пунктний мирний план, який раніше Іран передав через Пакистан, робочою основою для перемовин, які за два тижні мають закріпити повноцінну мирну угоду. Ось тут всі пункти плану. Водночас The Guardian пише, що в англійській версії плану, яку іранські дипломати передали журналістам, відсутній пункт про право Ірану збагачувати уран.

Пізніше в Пакистані заявили, що в кількох місцях на Близькому Сході вдень 8 квітня зафіксували порушення режиму припинення вогню.