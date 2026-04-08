У Будапешті заявили про нові «докази» у справі Ощадбанку і показали відео з туалету

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) повідомила про нові «докази» у справі Ощадбанку і опублікувала відео з українськими інкасаторами.

Про це йдеться в заяві NAV.

В установі стверджують, що на відео колишній генерал-майор української спецслужби (він керував перевезенням грошей) нібито підроблює документи в туалеті АЗС. В цей час інші інкасатори, за даними угорської сторони, обговорюють «корупційні кошти».

Ощадбанк відреагував на звинувачення NAV та заявив, що відео було сфальсифіковане. При публікації на нього субтитри угорською з фразами, яких інкасатори не кажуть. Коли один з інкасаторів каже «видно, що ви робите» субтитри перекладають його слова як «видно корупційні гроші».

Саме відео зняли ще у 2025 році біля Відня. Тоді під час поїздки сталася поломка у мобільному офісі в авто Ощадбанку, і тому бригада друкувала документи на парковці. Процес підпису цих документів і потрапив на відео.

Найімовірніше, угорці знайшли це відео на телефоні одного з інкасаторів. У банку наголосили, що телефон з «доказом» вилучили незаконно, оскільки власник відео проходить у справі як свідок.

Також NAV заявила, що в бронемашинах інкасаторів перевозили гроші, які не були в обігу, і які вони повʼязують з фінустановами Польщі і Гібралтару. В Ощадбанку відповіли, що перевозити кошти, що є новими чи не були в обігу — повністю законно.

NAV надіслала запит до Генпрокуратури, щоб отримати Європейський ордер на розслідування в Австрії та Польщі.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, сказав, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України.

Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та їх службового авто.

Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну. В МЗС розповіли, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і перевозили із завʼязаними очима. Одному з них стало зле, і він знепритомнів. The Guardian з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах писало, що угорські агенти антитерористичної поліції зробили примусову інʼєкцію одному з інкасаторів Ощадбанку. На думку України, це був релаксант, призначений робити людину більш балакучою на допитах.

10 березня уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання $40 млн і €35 млн готівкою та дев’яти золотих зливків по 1 кг Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни вирішила зберігати їх, поки не завершиться слідство.

Після викрадення коштів та золота і затримання інкасаторів Ощадбанк призупинив ввезення валюти до України та почав шукати альтернативні методи її доставки.